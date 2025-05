Wicked | Il poster italiano della seconda parte

Universal Pictures ha avviato ufficialmente la campagna promozionale legata al film Wicked – Parte 2, in arrivo nelle sale da novembre.

Dopo l’incredibile successo della prima parte, che ha prodotto un incasso di 755.8 milioni di dollari a livello globale, di cui 473.2 milioni negli Stati Uniti e 2 premi Oscar (su 10 nomination ottenute), la magia di Wicked si prepara a tornare sul grande schermo con una seconda attesissima parte. L’uscita nelle sale italiane, infatti, è stata fissata da Universal Pictures per novembre 2025, ma nell’attesa è disponibile da ieri il poster ufficiale (qui di seguito).

Wicked – Parte 2 (crediti Universal Pictures)

Wicked – Parte 2 | Cosa Sappiamo del Film

Il film conta ancora una volta la regia di Jon M. Chu. Winnie Holzman (autrice del libretto del musical) e Dana Fox, stanno adattando il secondo atto del musical di Stephen Schwartz e Holzman, basato sul romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire e ispirato a Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum.

Il cast di Wicked – Parte 2 include Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba Thropp, Ariana Grande come Glinda Upland, Jonathan Bailey come Fiyero Tigelaar, Jeff Goldblum nel ruolo del Mago di Oz, Michelle Yeoh come Madame Morrible, Ethan Slater come Boq, Marissa Bode come Nessarose Thropp, Bowen Yang come Pfannee, Peter Dinklage come voce di Dr. Dillamond, Keala Settle come Miss Coddle, con Bronwyn James, Colin Michael Carmichael e Aaron Teoh Guan Ti in ruoli secondari.

In Wicked: For Good (questo il titolo originale), Elphaba (Cynthia Erivo), ora la Malvagia Strega dell’Ovest, è una fuggitiva che sfida il corrotto Mago di Oz. Glinda (Ariana Grande) si afferma come figura di potere a Oz, ma la loro amicizia si sgretola tra divergenze personali e politiche. Fiyero si allea con Elphaba, mentre Nessarose governa Munchkinland con pugno di ferro. L’arrivo di Dorothy porta al presunto scioglimento di Elphaba, che in realtà fugge con Fiyero, lasciando Glinda a riflettere sulle loro scelte e sul loro legame.