Il capitolo conclusivo della storia delle streghe di Oz è pronto per essere visto comodamente da casa.

Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato che Wicked – Parte 2 sarà disponibile per acquisto o noleggio sulle piattaforme digitali a partire dal 5 gennaio 2026.

Il film di Jon M. Chu, forte di un’accoglienza straordinaria da parte di critica e pubblico (“un tripudio di colori e una gioia per gli occhi”, Cosmopolitan), arriva in home video con due versioni speciali: una esclusiva Sing-Along (in lingua originale) per i fan, e oltre un’ora di contenuti extra tra scene eliminate, un making-of di oltre 50 minuti con Ariana Grande, Cynthia Erivo, il cast e i filmmaker, e numerosi dietro le quinte imperdibili.

Prezzi : acquisto a 19.99€, noleggio a 14.99€ (standard, HD e UHD).

: acquisto a 19.99€, noleggio a 14.99€ (standard, HD e UHD). Piattaforme : Prime Video, Sky Primafila Premiere, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, YouTube, Chili.

: Prime Video, Sky Primafila Premiere, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, YouTube, Chili. Pre-ordine disponibile solo su Prime Video e Apple TV.

disponibile solo su Prime Video e Apple TV. Versioni: ibrida (dialoghi in italiano, canzoni in originale), originale e doppiata completa.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI SOTTITOLATI DISPONIBILI SU PRIME VIDEO E APPLE TV

SING-ALONG – VERSIONE ALTERNATIVA DEL FILM (in lingua originale) Liet-Oz-i! È arrivato il momento di alzare la voce e liberare la magia di Oz. Canta con tutto il cuore mentre il destino di Elphaba e Glinda si compie nella straordinaria edizione Sing-Along di Wicked – Parte 2 . Disponibile anche su Sky Primafila Premiere.

Liet-Oz-i! È arrivato il momento di alzare la voce e liberare la magia di Oz. Canta con tutto il cuore mentre il destino di Elphaba e Glinda si compie nella straordinaria edizione Sing-Along di . Disponibile anche su Sky Primafila Premiere. SCENE ELIMINATE Espandendo l’universo di Oz e alzando la posta in gioco a ogni svolta, Wicked – Parte 2 amplifica l’intensità del viaggio emotivo e approfondisce il legame tra Elphaba e Glinda, mettendo alla prova la loro iconica sorellanza.

Espandendo l’universo di Oz e alzando la posta in gioco a ogni svolta, amplifica l’intensità del viaggio emotivo e approfondisce il legame tra Elphaba e Glinda, mettendo alla prova la loro iconica sorellanza. DIETRO LE QUINTE DI WICKED – PARTE 2 Con filmati inediti dal backstage e interviste esclusive, cast e troupe raccontano la realizzazione dell’epica conclusione di Wicked – Parte 2 , dalla complessità delle riprese di due produzioni in contemporanea, alla costruzione di Oz, un mattone giallo alla volta.

Con filmati inediti dal backstage e interviste esclusive, cast e troupe raccontano la realizzazione dell’epica conclusione di , dalla complessità delle riprese di due produzioni in contemporanea, alla costruzione di Oz, un mattone giallo alla volta. IL VERO MAGO Un approfondimento che racconta perché Jon M. Chu fosse il regista ideale per trasporre Wicked – Parte 2 dal palcoscenico allo schermo e come la sua creatività registica e la sua profonda passione per Wicked emergano come ingredienti fondamentali dell’umanità e della gioia che attraversano ogni inquadratura.

Un approfondimento che racconta perché Jon M. Chu fosse il regista ideale per trasporre dal palcoscenico allo schermo e come la sua creatività registica e la sua profonda passione per emergano come ingredienti fondamentali dell’umanità e della gioia che attraversano ogni inquadratura. MOLTO PIÙ DI UN LUOGO Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Elphaba in Wicked – Parte 2 . Cynthia Erivo, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team riflettono sulla sua forza emotiva, sulla vulnerabilità di Elphaba e sul lavoro espressivo degli artisti che interpretano gli animali a cui lei si rivolge.

Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Elphaba in . Cynthia Erivo, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team riflettono sulla sua forza emotiva, sulla vulnerabilità di Elphaba e sul lavoro espressivo degli artisti che interpretano gli animali a cui lei si rivolge. THE GIRL IN THE BUBBLE Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Glinda in Wicked – Parte 2 . Ariana Grande, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team raccontano perché il brano arrivi in un momento così cruciale per Glinda, come tracci il suo percorso futuro e quale straordinaria sfida tecnica abbia rappresentato la realizzazione della sequenza.

Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Glinda in . Ariana Grande, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team raccontano perché il brano arrivi in un momento così cruciale per Glinda, come tracci il suo percorso futuro e quale straordinaria sfida tecnica abbia rappresentato la realizzazione della sequenza. KIAMO KO Un ritorno a Kiamo Ko, da cui diparte il fulcro della storia. Cast e filmmaker riflettono sull’accettazione da parte di Elphaba della sua identità di Perfida Strega dell’Ovest, sul toccante ricongiungimento con Glinda e sulle conseguenze agrodolci che seguono, in una sequenza di grande intensità emotiva.

Un ritorno a Kiamo Ko, da cui diparte il fulcro della storia. Cast e filmmaker riflettono sull’accettazione da parte di Elphaba della sua identità di Perfida Strega dell’Ovest, sul toccante ricongiungimento con Glinda e sulle conseguenze agrodolci che seguono, in una sequenza di grande intensità emotiva. COMMENTO AL FILM CON IL REGISTA JON M. CHU

Altre informazioni su Wicked – Parte 2

Prodotto da Marc Platt e David Stone, con executive producer Stephen Schwartz, David Nicksay e altri. Il primo Wicked ha incassato 750 milioni worldwide e ottenuto 10 nomination agli Oscar® (vincendo per Costumi e Scenografia).

Trama breve: Elphaba (Cynthia Erivo), demonizzata come Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio lottando per la libertà degli animali di Oz. Glinda (Ariana Grande), diventata simbolo di bontà, è tormentata dalla separazione dall’amica. Le loro scelte porteranno conseguenze irreversibili per Fiyero (Jonathan Bailey), Boq (Ethan Slater) e Nessarose (Marissa Bode), fino a un ultimo, commovente confronto.

Il cast di Wicked – Parte 2 include anche Jeff Goldblum (il Mago), Michelle Yeoh (Madame Morrible), Bowen Yang, Bronwyn James e Sharon D. Clarke.