Il capitolo conclusivo della storia delle streghe di Oz è pronto per essere visto comodamente da casa.
Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato che Wicked – Parte 2 sarà disponibile per acquisto o noleggio sulle piattaforme digitali a partire dal 5 gennaio 2026.
Il film di Jon M. Chu, forte di un’accoglienza straordinaria da parte di critica e pubblico (“un tripudio di colori e una gioia per gli occhi”, Cosmopolitan), arriva in home video con due versioni speciali: una esclusiva Sing-Along (in lingua originale) per i fan, e oltre un’ora di contenuti extra tra scene eliminate, un making-of di oltre 50 minuti con Ariana Grande, Cynthia Erivo, il cast e i filmmaker, e numerosi dietro le quinte imperdibili.
- Prezzi: acquisto a 19.99€, noleggio a 14.99€ (standard, HD e UHD).
- Piattaforme: Prime Video, Sky Primafila Premiere, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, YouTube, Chili.
- Pre-ordine disponibile solo su Prime Video e Apple TV.
- Versioni: ibrida (dialoghi in italiano, canzoni in originale), originale e doppiata completa.
CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI SOTTITOLATI DISPONIBILI SU PRIME VIDEO E APPLE TV
- SING-ALONG – VERSIONE ALTERNATIVA DEL FILM (in lingua originale) Liet-Oz-i! È arrivato il momento di alzare la voce e liberare la magia di Oz. Canta con tutto il cuore mentre il destino di Elphaba e Glinda si compie nella straordinaria edizione Sing-Along di Wicked – Parte 2. Disponibile anche su Sky Primafila Premiere.
- SCENE ELIMINATE Espandendo l’universo di Oz e alzando la posta in gioco a ogni svolta, Wicked – Parte 2 amplifica l’intensità del viaggio emotivo e approfondisce il legame tra Elphaba e Glinda, mettendo alla prova la loro iconica sorellanza.
- DIETRO LE QUINTE DI WICKED – PARTE 2 Con filmati inediti dal backstage e interviste esclusive, cast e troupe raccontano la realizzazione dell’epica conclusione di Wicked – Parte 2, dalla complessità delle riprese di due produzioni in contemporanea, alla costruzione di Oz, un mattone giallo alla volta.
- IL VERO MAGO Un approfondimento che racconta perché Jon M. Chu fosse il regista ideale per trasporre Wicked – Parte 2 dal palcoscenico allo schermo e come la sua creatività registica e la sua profonda passione per Wicked emergano come ingredienti fondamentali dell’umanità e della gioia che attraversano ogni inquadratura.
- MOLTO PIÙ DI UN LUOGO Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Elphaba in Wicked – Parte 2. Cynthia Erivo, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team riflettono sulla sua forza emotiva, sulla vulnerabilità di Elphaba e sul lavoro espressivo degli artisti che interpretano gli animali a cui lei si rivolge.
- THE GIRL IN THE BUBBLE Un approfondimento dedicato alla nuova canzone di Glinda in Wicked – Parte 2. Ariana Grande, Jon M. Chu, Stephen Schwartz e altri membri del team raccontano perché il brano arrivi in un momento così cruciale per Glinda, come tracci il suo percorso futuro e quale straordinaria sfida tecnica abbia rappresentato la realizzazione della sequenza.
- KIAMO KO Un ritorno a Kiamo Ko, da cui diparte il fulcro della storia. Cast e filmmaker riflettono sull’accettazione da parte di Elphaba della sua identità di Perfida Strega dell’Ovest, sul toccante ricongiungimento con Glinda e sulle conseguenze agrodolci che seguono, in una sequenza di grande intensità emotiva.
- COMMENTO AL FILM CON IL REGISTA JON M. CHU
Altre informazioni su Wicked – Parte 2
Prodotto da Marc Platt e David Stone, con executive producer Stephen Schwartz, David Nicksay e altri. Il primo Wicked ha incassato 750 milioni worldwide e ottenuto 10 nomination agli Oscar® (vincendo per Costumi e Scenografia).
Trama breve: Elphaba (Cynthia Erivo), demonizzata come Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio lottando per la libertà degli animali di Oz. Glinda (Ariana Grande), diventata simbolo di bontà, è tormentata dalla separazione dall’amica. Le loro scelte porteranno conseguenze irreversibili per Fiyero (Jonathan Bailey), Boq (Ethan Slater) e Nessarose (Marissa Bode), fino a un ultimo, commovente confronto.
Il cast di Wicked – Parte 2 include anche Jeff Goldblum (il Mago), Michelle Yeoh (Madame Morrible), Bowen Yang, Bronwyn James e Sharon D. Clarke.
