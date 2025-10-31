Wicked – Parte 2 | vivi un’esperienza unica da UCI Cinemas

Per l’arrivo in sala di Wicked – Parte 2, UCI Cinemas è pronta a far vivervi un’esperienza magica. Acquistando online un biglietto UCI Cinemas per gli spettacoli fino al 23 novembre, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione per vincere un’avventura indimenticabile a loro scelta e ricevere in regalo due esclusivi gadget del film.

Il fenomeno culturale cinematografico globale dello scorso anno, diventato l’adattamento cinematografico di uno spettacolo di Broadway di maggior successo di tutti i tempi, giunge alla sua epica, elettrizzante ed emozionante conclusione in Wicked – Parte 2. Diretto ancora una volta dal pluripremiato regista Jon M. Chu e con il ritorno dello spettacolare cast guidato dalle superstar candidate all’Oscar Cynchita Erivo e Ariana Grande, il film è il capitolo finale della storia mai raccontata delle streghe di Oz.

Come Wicked – Parte 2 trasporta il pubblico in un mondo incantato, così UCI Cinemas offre la possibilità di una fuga indimenticabile, da vivere assieme ad un’altra persona, scegliendo tra una di queste categorie:

– Benessere da Favola, per regalarsi un trattamento rigenerante, brindare con una cena gourmet e rilassarsi durante un soggiorno da sogno in hotel.

– Magia in cucina, per diventare un vero mago dei fornelli! Tra pozioni frizzanti ed elisir deliziosi, la lezione di cucina accompagnerà una notte incantata in una città dal fascino magico.

– Vola tra gli alberi, un’emozionante avventura sospesa a contatto con la natura, per trascorrere due notti indimenticabili in una foresta incantata.

Ma le sorprese per questa attesa uscita cinematografica non finiscono qui. Acquistando online il biglietto per uno spettacolo UCI Cinemas tra il 19 ed il 23 novembre, gli spettatori riceveranno un esclusivo bracciale ispirato a Wicked – Part 2; chi sceglie invece di godersi lo spettacolo in IMAX, potrà portare a casa l’esclusivo booklet IMAX del film.

Per partecipare al concorso e maggiori informazioni: wickedparte2.ucicinemas.it

Biglietti per Wicked – Parte 2 acquistabili qui: https://ucicinemas.it/film/wicked-parte-2