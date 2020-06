White Lines: Recensione della serie disponibile su Netflix

White Lines è una serie thriller targata Netflix, creata dalla penna di Alex Pina ( ideatore della Casa di Carta). Questa è la recensione della prima stagione.

Tra i registi che si sono occupati dei primi episodi, spazio per Nich Hamm, Luis Prieto, Ashley Way, e Alvaro Brechner. Nel cast troviamo, invece, Laura Haddock, Tom Rhys Harries, Nuno Lopes, Marta Milans.

Deserto dell’Almeria 2020, una pioggia abbondante e improvvisa porta alla luce un cadavere, che si rivela essere quello del giovane Dj inglese Axle Collins, scomparso 20 anni prima ad Ibiza. La sorella minore Zoe decide di indagare cercando di recuperare i pezzi di un puzzle che riporterà alla luce una verità sconvolgente.

Commento. Violenza, bugie, misteri e inganni sono il fulcro narrativo di White Lines. Alla costante ricerca della verità, la protagonista ripercorre a fatica le tracce del fratello ucciso, creando così un accattivante ping pong temporale, che porta lo spettatore tra un presente dai colori vividi e solari e un passato dai colori caldi e poco intensi.

La regia di White Lines è sontuosa, stravagante e rispecchia in maniera perfetta ciò che ci aspetta da una serie ambientata nella pazza Ibiza, famosa da sempre per i suoi eccessi. La fotografia si rivela essere una vera perla: essa coglie in maniera eccezionale tutte le sfaccettature, sia quelle che ci sia aspetta vedere in una location così straordinaria, con lusso, sfarzo e scorci da mozzare il fiato, che quelli inaspettati come la solitudine e la tristezza di alcuni personaggi chiave della vicenda.

Man mano che la storia avanza la figura idealizzata di Axel si sgretola, lasciando il posto ad un personaggio tormentato, frammentato e appassionato, cosa che accade anche per Zoe, il cui cambiamento la porta da ragazza spaventata immatura e insicura a figura forte e coraggiosa. Si tratta di personaggi definiti, ben interpretati da attori incastonati alla perfezione nella narrazione che accompagna la prima stagione.

Tuttavia, nonostante i numerosi pregi, White Lines non brilla per l’originalità dei temi trattati, ciononostante questo particolare non inficia sul risultato finale.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.