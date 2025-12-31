Midnight Factory porta al cinema Whistle – Il Richiamo della Morte, il nuovo teen horror diretto da Corin Hardy (regista di The Nun).

Il film arriverà nelle sale italiane il 19 febbraio 2026, ed il teaser trailer che rivela un incubo antico e letale: un fischietto maledetto azteco. Hardy fonde la corsa contro il tempo di Final Destination (è in arrivo il nuovo capitolo) con le paure adolescenziali di Talk To Me, creando un horror corale teso e disturbante su outsider liceali perseguitati dalla Morte stessa.

Whistle – Il Richiamo della Morte | Il teaser trailer ufficiale

Cosa sappiamo di Whistle – Il Richiamo della Morte

Whistle – Il Richiamo della Morte segue un gruppo di liceali “misfit” che scoprono un antico manufatto azteco: il “fischietto della morte”. Suonarlo emette un suono raccapricciante che evoca la Morte, pronta a dare loro la caccia e anticipare il loro tragico destino.

Protagonista è Dafne Keen (Chrys, ragazza problematica trasferitasi dal cugino dopo una tragedia), affiancata da Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White (noto per Mercoledì) e Nick Frost (per dare carisma al genere). Ispirato a manufatti reali aztechi usati per terrorizzare i nemici, il film esplora insicurezze adolescenziali, marginalità scolastica e morti creative, con tensione che cresce fino all’ultimo respiro.

