La distribuzione di What We Left Behind si avvicina rapidamente.

Il 6 agosto prossimo la Shout! Factory renderà disponibile, per gli Stati Uniti ed il Canada, il documentario su Star Trek: Deep Space 9 nelle due diverse versioni DVD e Blu-Ray. What We Left Behind sarà rilasciato in diverse confezioni: Standard, Special Edition.

La confezione standard, disponibile su Shout!Factory’s store, Amazon ed altri store, oltre al documentario prevede alcuni contenuti speciali:

An Intro from Ira & the Gang “

“ ” Una breve storia di Deep Space Nine “

“ ” What We Left Out ” (scene cancellate con oltre 45 minuti di nuove storie)

” (scene cancellate con oltre 45 minuti di nuove storie) “ Behind the Scenes at the Variety Photoshoot “

“ ” HD Remaster Discussion ” (una tavola rotonda con i registi)

” (una tavola rotonda con i registi) “ More From the Fans “

“ Theatrical Trailer

La Special Edition Blu-Ray a tiratura di 1500 copie, in esclusiva sullo Shout Factory, oltre ai contenuti della confezione standard include:

A Musical Reunion, una lunga conversazione con i compositori Dennis McCarthy e Kevin Kiner.

una lunga conversazione con i compositori Dennis McCarthy e Kevin Kiner. Roundtable Look at the Making of the Documentary, un grido! esclusiva speciale, una discussione di 50 minuti con il co-regista e Deep Space Nine Showrunner Ira Steven Behr, il co-regista David Zappone, il produttore Kai de Mello-Folsom, il produttore / montatore Joseph Kornbrodt e il produttore / montatore Luke Snailham.

Non è ancora disponibile la versione denominata Indigegogo backer release, ovvero una versione combo contenente i Blu-ray ed i DVD. Questa confezione speciale sarà distribuita gratuitamente, esclusivamente ai soli sostenitori, presumibilmente entro luglio prossimo, comunque prima della vendita al dettaglio.

La versione Indigegogo backer release include ulteriori contenuti speciali:

A Musical Reunion (una lunga conversazione con i compositori Dennis McCarthy e Kevin Kiner)

(una lunga conversazione con i compositori Dennis McCarthy e Kevin Kiner) Indiegogo Campaign Video & Video Vault

Trivia Trivia tecnica (una traccia di testo speciale per sottotitoli con informazioni tecniche dettagliate e l’elenco sponsor HD Hero)

Al momento non si hanno notizie riguardo la distribuzione di What We Left Behind al di fuori del mercato del Nord America.

Proiezioni teatrali dell’evento, organizzate dalla CinEvents, sono previste nella sola notte del 26 giugno, in alcune parti del Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria.