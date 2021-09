What if…?: Thor sarà protagonista del settimo episodio, ecco il poster

Il settimo episodio della seguitissima serie animata What if…? sarà di scena domani su Disney+, per l’occasione dai canali social ufficiali ecco spuntare il poster ufficiale.

Così come mostra il poster in questione, il protagonista assoluto del settimo episodio sarà il Dio dei Tuono “Thor“, in questo caso ancora una volta doppiato in originale da Chris Hemsworth. Trovate il poster all’interno del tweet in fondo alla pagina.

WHAT IF…?

PRODUZIONE: Sarà la prima serie animata targata Marvel Studios. Essa trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel. Sarà diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore. CAST DOPPIATORI: Jeffrey Wright (Westworld) interpreterà l’Osservatore, personaggio iconico della Marvel. Tra le star coinvolte ci sono Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Tom Hiddleston (Loki), Natalie Portman (Jane Foster), Josh Brolin (Thanos), Robert Downey Jr. (Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Karen Gillan (Nebula), Djimon Hounsou (Korath), e Sean Gunn (Kraglin) DISTRIBUZIONE: Dall’11 agosto 2021 su Disney+.

TRAMA: L’avvincente serie targata Marvel Studios reimmagina eventi famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel, e lo fa creando un multiverso di infinite possibilità. What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri.

Il Dio del Tuono sta tornando ⚡️ Il settimo episodio di #WhatIf…? arriva domani in streaming su #DisneyPlus! pic.twitter.com/jYiohcyaoC — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 21, 2021