Il survival thriller Whalefall: nella Balena è stato presentato oggi al web attraverso un teaser trailer ricco di tensione, rilasciato per l’occasione da 20th Century Studios Italia.
Il film, diretto da Brian Duffield, si presenta come un’epica ed emozionante corsa contro il tempo incentrata sulla drammatica lotta per la sopravvivenza di un giovane sommozzatore rimasto intrappolato all’interno di un gigantesco cetaceo. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Duffield insieme all’autore Daniel Kraus, ed è adattata dall’omonimo romanzo bestseller di successo planetario scritto da Kraus.
Whalefall la trama del film e i grandi progetti di 20th Century Studios
La trama di Whalefall: nella Balena segue le vicende del giovane Jay Gardiner (interpretato da Austin Abrams), il quale decide di immergersi nelle profonde acque al largo della costa centrale della California con l’obiettivo di ritrovare i resti del padre biologico (Josh Brolin), recentemente scomparso. Durante l’immersione, il ragazzo viene improvvisamente inghiottito da un’enorme balena. Intrappolato nel ventre dell’animale con una sola ora di ossigeno a disposizione, Jay realizzerà che le dure lezioni di vita apprese dal padre saranno l’unica chiave per tentare una fuga impossibile. Oltre ad Austin Abrams e Josh Brolin, il cast di prim’ordine della pellicola include nomi del calibro di Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy ed Emily Rudd.
Whitefall si inserisce nella ricca programmazione di grande intrattenimento dello studio, che comprende anche l’atteso The Dog Stars, il cui trailer è stato mostrato sulle nostre pagine proprio questa mattina.
Per il protagonista Austin Abrams il 2026 si preannuncia come un anno ricco di grandi produzioni cinematografiche: l’attore sarà infatti il protagonista principale del prossimo capitolo cinematografico della saga videoludica Resident Evil, che abbiamo iniziato a conoscere attraverso lo spettacolare teaser trailer.
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