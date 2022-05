Westworld 4: trailer italiano e data premiere su Sky Atlantic e NOW

Posted on

La campagna promozionale legata alla terza stagione di Westworld sta entrando nel vivo, ed il rilascio del primo poster ne è la prova. Nel primo poster dello show, diffuso in rete stasera via HBO, è possibile dare uno sguardo al desolante sfondo sovrastato da un messaggio abbastanza preoccupante, ovvero “Il libero arbitrio non è libero“.