Il cult western Per un Pugno di Dollari riadattato per una serie tv

Il western Per un Pugno di Dollari, celebre cult di Sergio Leone con Clint Eastwood, sarà riadattato per una serie tv.

Anche il genere western è pronto ad ottenere il proprio rilancio nel mondo della televisione moderna. Il primo capitolo della straordinaria trilogia del dollaro di Sergio Leone sarà riadattato in tv da Bryan Cogman, sceneggiatore di Game of Thrones.

I diritti di sfruttamento di Per un Pugno di Dollari sono stati acquisiti dalla Mark Gordon Pictures, e attualmente non ci sono conferme riguardo la possibilità di adattamento anche degli altri capitoli della trilogia. Deadline specifica che la serie tv sarà una rivisitazione contemporanea della storia.

Il cult originale, diretto da Sergio Leone nel 1964, segnò il culmine del genere spaghetti western nel mondo, finendo per ottenere poi due sequel, ovvero Per qualche Dollaro in più e Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Il film seguiva le vicende di uno straniero senza nome (Clint Eastwood) che riesce ad intrapporsi in una battaglia sanguinosa tra due gang rivali. Ennio Morricone, scomparso solo di recente, ne compose la colonna sonora.