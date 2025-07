Werwulf | Willem Dafoe ancora con Robert Eggers?

La leggenda hollywoodiana Willem Dafoe potrebbe tornare a collaborare con Robert Eggers nel suo prossimo film “Werwulf“.

Dopo aver aperto il lungo sodalizio con “The Lighthouse” nel 2019, ed averlo consolidato con “The Northman” e “Nosferatu“, l’attore Willem Dafoe è vicino a chiudere un accordo per recitare anche in Werwulf, il film sui lupi mannari che il regista Robert Eggers sta preparando per Focus Features. A confermare la trattativa un nuovo articolo ripreso da GamesRadar.

Se Dafoe dovesse accettare la nuova collaborazione si ritroverebbe a recitare nuovamente al fianco di Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp, entrambi gli attori presenti anche in Nosferatu.

Focus Features ha fissato la data d’uscita del film per Natale 2026. La sceneggiatura è stata co-firmata dallo stesso regista assieme a Sjón, già co-sceneggiatore di “The Northman”, e del prossimo “Labyrinth“. I due filmmakers faranno parte anche della produzione.

Nonostante i dettagli sulla trama siano scarsi, fonti affermano che la storia di Werwulf sia ambientato nell’Inghilterra del XIII secolo. La sceneggiatura presenterebbe tra l’altro dialoghi fedeli al periodo storico e ha traduzioni e annotazioni per i non iniziati in inglese antico. Inizialmente Eggers aveva pianificato di girare il film in bianco e nero, ma ora non è più così.