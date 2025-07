Werwulf | Aaron Taylor-Johnson in lotta con lupi mannari

Aaron Taylor-Johnson si è aggiunto al cast in costruzione di Werwulf, il film con lupi mannari di Robert Eggers.

Insieme con Eggers nel recente successo horror “Nosferatu“, e reduce da un altro horror “28 Anni Dopo” Taylor-Johnson è il primo nome di qualità di un cast che si preannuncia interessante, e che potrebbe contenere anche Lily-Rose Depp, guarda caso altra interprete di “Nosferatu”. A confermare la notizia è stato nella tarda serata di ieri Variety. Nessun dettaglio sui ruoli è stato rivelato al momento.

Focus Features ha fissato la data d’uscita del film per Natale 2026. La sceneggiatura è stata co-firmata dallo stesso regista assieme a Sjón, già co-sceneggiatore di “The Northman”, e del prossimo “Labyrinth“. I due filmmakers faranno parte anche della produzione.

Nonostante i dettagli sulla trama siano scarsi, fonti affermano che la storia di Werwulf sia ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo. La sceneggiatura presenterebbe tra l’altro dialoghi fedeli al periodo storico e ha traduzioni e annotazioni per i non iniziati in inglese antico. Inizialmente Eggers aveva pianificato di girare il film in bianco e nero, ma ora non è più così.