Werewolves | Trailer italiano ed evento al Comicon

L’era dei lupi mannari cinematografici ritorna con Werewolves, il nuovo action horror in arrivo da maggio al cinema.

A tal proposito, quest’oggi Notorious Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano del film, ma anche le prime informazioni relative all’evento esclusivo che si terrà domenica 4 maggio presso il Comicon di Napoli.

Come viene spiegato all’interno del comunicato stampa ufficiale, infatti, l’evento al Comicon noto come “La Notte dei Lupi Mannari: Il Mito dei Licantropi al Cinema” andrà in scena domenica 4 maggio, e seguirà la proiezione di Werewolves in anteprima nazionale. Ospiti dell’evento Serena Marletta, divulgatrice che ogni giorno consiglia alla sua community film psicologici e cupi, VictorLazlo88, YouTuber super appassionato di cinema e serie TV, e Gigi D’Arienze e Giovanni Santonocito, i mitici ragazzi della casa produttrice Slim Dogs.

L’evento in questione viene presentato come un viaggio affascinante tra folklore, cinema e cultura pop, per esplorare l’evoluzione di una delle figure più iconiche dell’immaginario horror, analizzando come questa creatura si sia trasformata nel tempo.

Werewolves | Cosa Sappiamo

Frank Grillo guida un cast che comprende Katrina Law (NCIS), Ilfenesh Hadera (Godfather Of Harlem), James Michael Cummings (City On The Hill), Lou Diamond Phillips (Prodigal Son), Dane DiLiegro, Betzaida Landín, Sam Daly, James Kyson, Ian Feuer, Lydia Styslinger, Kamdynn Gary. In cabina di regia, invece, spicca il nome di Steven C. Miller (Silent Night).

Trama Ufficiale: Un anno fa la luna si è avvicinata pericolosamente alla Terra: un evento di “Supermoon” che ha innescato un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando tutti in Lupi Mannari per una notte. Ne segue il caos e quasi un milione di vittime. Ora l’evento di Supermoon è tornato e due scienziati cercano di fermare la terribile mutazione e salvare il genere umano. Qualcosa non andrà per il verso giusto.

Werewolves sarà distribuito da Notorious Pictures a partire dall’8 maggio 2025.

Werewolves | Trailer Italiano