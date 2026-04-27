Il “miracolo gallese” firmato da Ryan Reynolds e Rob McElhenney non ha intenzione di fermarsi.

Disney+ ha ufficializzato una notizia quasi senza precedenti nel mondo delle docuserie: Welcome to Wrexham è stata rinnovata per altre tre stagioni contemporaneamente, garantendo la narrazione delle gesta dei Red Dragons fino all’ottavo capitolo, previsto per il 2029. Questo annuncio arriva proprio mentre cresce l’attesa per il debutto della quinta stagione, fissato per il prossimo 15 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia.

La nuova stagione si preannuncia come la più emozionante di sempre. Dopo l’incredibile scalata che ha portato il Wrexham AFC a conquistare tre promozioni consecutive — un’impresa mai vista prima nella storia della English Football League — le telecamere seguiranno il club nella sua caccia alla Premier League. Tra spogliatoi, nuovi acquisti estivi e la pressione di una città operaia che vive per la propria squadra, la serie continuerà a mostrare il lato più umano e viscerale del calcio.

Welcome to Wrexham 5 uscita: la scalata verso l’élite del calcio su Disney+

La quinta stagione, composta da otto episodi, vedrà i primi due capitoli disponibili dal 15 maggio, seguiti da un rilascio settimanale. Oltre alla prima squadra maschile, grande spazio sarà dedicato alla formazione femminile del Wrexham AFC, impegnata a consolidarsi nella Welsh Adran Premier League.

Sotto la guida di Reynolds e McElhenney, il club ha trasformato la percezione globale di una piccola realtà locale in un fenomeno mondiale. Come dichiarato da Nick Grad, presidente di FX Entertainment, questo rinnovo pluriennale è la prova del legame duraturo instaurato con i fan di tutto il mondo. Resta solo da vedere se i ragazzi in maglia rossa riusciranno a reggere la pressione della Championship e a staccare il biglietto per il paradiso della massima serie.

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