Weapons | Zach Cregger conferma il prequel del suo film

Il successo commerciale del film Weapons è un dato di fatto, ed a quanto pare lo è anche la possibilità di avere in futuro un prequel.

Impegnato nella fase di pre-produzione del reboot della saga Resident Evil, il regista Zach Cregger si è ritrovato a parlare del suo ultimo film “Weapons” in occasione della presentazione della versione digitale. In particolare, il focus dell’intervista (via Deadline) è stata la reale possibilità di avere un nuovo film ambientato nell’universo “Weapons” nell’immediato futuro.

“È reale e ne ho parlato con la Warner Bros.“, ha dichiarato il regista. “C’è una storia e sono piuttosto emozionato. Non sono stronzate.” Cregger ha inoltre riferito che la storia per un prequel era già pronta a prescindere dal successo al botteghino del primo film.

Le parole di Cregger non fanno altro che confermare le voci già anticipate lo scorso 13 agosto attraverso una fonte interna alla produzione (qui il nostro articolo). Il prequel dovrebbe essere incentrato, sempre secondo indiscrezioni, sul passato oscuro della inquietante zia Gladys, ruolo interpretato magistralmente dall’attrice Amy Madison.

In una recente intervista, la Madison ha parlato della sua esperienza, ma anche della possibilità di poter tornare in un nuovo film. “Non è che lo sminuisca, ma in questo mondo niente è reale finché non lo è [riferendosi al prequel]. Mi sono divertita tantissimo a lavorare con Zach e a entrare nella sua mente. È proprio questo il dono di come è venuto fuori il film. Il resto riguarda ogni sorta di conversazione a cui non sarei mai stata a conoscenza e cose del genere. Ma, sapete, adoro Gladys, quindi lascio perdere.”