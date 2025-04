Weapons | Un primo enigmatico teaser trailer dal film horror

Warner Bros. Pictures ha svelato quest’oggi il primo enigmatico teaser trailer di Weapons, l’horror diretto da Zach Cregger.

Le poche sequenze mostrate nel teaser trailer offrono un breve assaggio dal mistero che si cela nella cittadina di Maybrook, con 17 bambini che lasciano la loro casa di notte senza un apparente motivazione. New Line Cinema ha inoltre aperto il sito collegato al film Weapons che avvia ufficialmente la campagna virale attorno ad uno dei film horror più attesi dell’intero 2025.

Ad oggi nessuna informazione sulla trama è stata svelata, e di certo questo primo teaser non aiuta. Il regista Zach Cregger ha partecipato al CinemaCon di Las Vegas in compagnia del capo della New Line, Richard Brener, che ha descritto il film come “intrigante e imprevedibile, con una buona dose di follia“.

Zach Cregger si è fatto conoscere al grande pubblico di Hollywood grazie all’ottimo horror “Barbarians“, mentre prossimamente si cimenterà sul riavvio della saga horror ispirata ai videogames “Resident Evil“.

Weapons | Cosa Sappiamo

Le riprese di Weapons si sono tenute la scorsa estate. La trama è al momento tenuta sotto chiave, ma i ben informati descrivono il film come “un’epopea horror multipiano interconnessa che tonalmente è nella vena di Magnolia“. Zach Cregger è impegnato anche produttore insieme a Roy Lee di Vertigo, J.D. Lifshitz e Raphael Margules di BoulderLight Pictures. I diritti di distribuzione sono stati acquistati di recente da New Line Cinema.

Il cast corale è composta da Josh Brolin , Julia Garner , Alden Ehrenreich, Austin Abrams , Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan. Il film sarà distribuito nelle sale USA a partire dall’8 agosto 2025.

Weapons | Teaser Trailer

È qui che la storia comincia davvero. #WeaponsIlFilm pic.twitter.com/EZFIOvupBq — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 21, 2025