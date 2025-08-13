Weapons | Un prequel del film horror già in arrivo?

New Line Cinema potrebbe già essere segretamente a lavoro su un nuovo film che faccia da prequel a Weapons, l’osananto horror di Zach Cregger.

Un prequel di Weapons potrebbe essere in cantiere! Secondo un esclusivo articolo di Deadline, uno sceneggiatore, la cui identità rimane riservata, ha proposto a Zach Cregger un’idea per una nuova storia che ha conquistato il regista. Fonti interne rivelano che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo, ma il copione non è ancora stato condiviso con Richard Brener di New Line né con Mike De Luca, presidente di Warner Bros. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli su questa intrigante novità!

Riguardo lo stesso Cregger, invece, l’agendina lavorativa prevede la realizzazione di Resident Evil, e quella di un film originale misterioso noto come “Flood“.

Weapons | Altre informazioni sul film

Zach Cregger ha firmato la regia di Weapons da una sua sceneggiatura originale. Lo stesso Cregger è produttore del film insieme a Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz e Raphael Margules. Michelle Morrissey e Josh Brolin sono i produttori esecutivi. Il team creativo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Larkin Seiple, lo scenografo Tom Hammock, il montatore Joe Murphy e la costumista Trish Sommerville. Le musiche sono di Ryan Holladay, Hays Holladay e Zach Cregger.

Il film è interpretato da Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong e Amy Madigan. Questa è la sinossi del film: Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l’intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi – o cosa – sia responsabile della loro sparizione.

New Line Cinema presenta una produzione Subconscious/Vertigo Entertainment/BoulderLight Pictures, un film di Zach Cregger, “Weapons”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è arrivato nelle sale italiane il 6 agosto.