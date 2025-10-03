La bravissima Daisy Ridley è la protagonista assoluta del primo trailer di We Bury the Dead, il nuovo zombie movie targato Vertical.

Dopo aver viaggiato in una Galassia Lontana Lontana con la saga Star Wars, l’attrice Daisy Ridley è pronta per affrontare una minaccia terrificante. In We Bury the Dead, infatti, l’attrice veste i panni di una donna in cerca del marito in una sorta di apocalisse zombie. Il film è stato recentemente presentato al SXSW ottenendo anche ottime recensioni.

Date un’occhiata al teaser trailer di We Bury the Dead qui

La trama di We Bury the Dead

La breve sinossi del film recita: Dopo un catastrofico disastro militare, i morti non solo risorgono: vanno a caccia. Ava (Daisy Ridley) cerca il marito scomparso, ma ciò che trova è molto più terrificante. La pellicola è stata scritta e diretta da Zak Hilditch, già autore del cupo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King “1922”, l’esordio nelle sale USA è stato fissato per il 2 gennaio 2026.

Che inizio dell’anno splendido per gli amanti del genere horror!