We Are Who We Are: Il trailer finale della serie di Guadagnino

Sky ha diffuso in rete il trailer finale di We Are Who We Are, la serie creata da Luca Guadagnino, in arrivo dal 9 ottobre in Italia.

La serie è una co-produzione Sky-HBO, e sarà composta da 8 episodi. Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside produrranno, mentre Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri si sono alternati alla sceneggiatura.

Nel cast internazionale di We Are Who We Are ci sarà spazio per Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi.

LA SINOSSI UFFICIALE: I due protagonisti sono Fraser un quattordicenne timido e introverso, che si trasferisce qui da New York con le sue madri; Sarah (Chloë Sevigny) e Maggie (Alice Braga), entrambe dell’esercito. E poi Caitlin, alias Jordan Kristine Seamón, apparentemente audace e sicura di sé, che vive in Italia con la sua famiglia da diversi anni e parla italiano. Intorno a lei si muove tutto un gruppo di amici, tra cui Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, intelligente e disinibita; l’allegro e bonario Craig (Corey Knight), un soldato ventenne; Sam (Ben Taylor), il ragazzo possessivo di Caitlin e il fratello minore di Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), 18 anni, veneto, che ha un debole per Britney; e Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.

Negli Usa la serie We Are Who We Are sarà distribuita da HBO.

IL TRAILER (Qui il primo trailer).