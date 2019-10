Warner Bros si avvia a "potenziare" il catalogo del proprio servizio di streaming in vista del futuro lancio, e l'universo Harry Potter potrebbe avere la sua parte.

Secondo un aggiornamento proveniente da We Got This Covered, infatti, WarnerMedia starebbe pensando di ampliare l'universo Harry Potter con una serie tv da proporre sul proprio servizio di streaming. La fonte specifica che lo show al momento sarebbe solo nelle primissime fasi dello sviluppo, e che andrebbe ad ampliare ulteriormente un franchise mai morto, e reso celebre anche dallo spin-off Animali Fantastici.

La serie, sempre secondo le parole di WGTC, potrebbe essere ambientata ad Hogwarts nel periodo precedente agli eventi narrati nei film dedicati ad Harry Potter, presentando pertanto nuovi personaggi collegati, in un modo o nell'altro, ai più celebri ai fan.

A tal proposito, ricordiamo che l'universo Harry Potter è stato già ampliato con Animali Fantastici ed i suoi quattro sequel (due già approdati al cinema), pertanto questa nuova serie tv potrebbe regalare ai fan ancora tante emozioni da vivere in quel di Hogwarts.