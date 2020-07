La Warner ha rinviato The Conjuring 3 al 2021

La Warner Bros ha comunicato di aver deciso di rinviare l'uscita cinematografica di The Conjuring 3.

Atteso nelle sale per il mese di settembre, il terzo atteso capitolo della saga horror legata alle "gesta" dei coniugi Warren è stato rinviato all'estate 2021. La nuova release di The Conjuring: per Ordine del Diavolo (questo il titolo italiano) ha pertanto ottenuto un'uscita per il 4 giugno 2021, in linea con le release estive degli altri due capitoli.

Ricordiamo, inoltre, che la Warner Bros ha da poco rinviato anche Tenet, solo che in questo caso ha non ha comunicato la nuova data.

The Conjuring: per Ordine del Diavolo