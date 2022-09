Warner Bros. Discovery cancella l’evento DC FanDome

La nuova leadership di casa Warner Bros. Discovery è tornata a riprogrammare il proprio futuro, e nel farlo ha deciso di cancellare l’evento noto come DC FanDome.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato della Warner Bros. Discovery (via SuperHeroHype) in cui si evince che la decisione riguarda la possibilità finalmente di riavere eventi dal vivo e non più virtuali: “Con il ritorno degli eventi di persona, la Warner Bros. Discovery è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in numerosi comic-con in tutto il mondo e non programmerà la DC FanDome per il 2022.”

La prima edizione del DC FanDome è andata in scena ad agosto 2020, l’evento è nato poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Il seguito di appassionati in rete è stato talmente alto da dare vita ad una seconda edizione. La terza edizione avrebbe dovuto essere annunciata proprio in questo periodo.

A prescindere dalle motivazioni, giuste o sbagliate da parte della nuova proprietà, l’universo DC Films in questo periodo sta attraversando una profonda rivoluzione, tra il ritorno dei grandi progetti al cinema (e non più su HBO Max), alla possibilità di ridare nuova linfa ad un franchise non sempre qualitativamente eccelso. A tal proposito, vanno ricordati gli ultimi clamorosi eventi che hanno portato alla cancellazione di Batgirl a produzione terminata (qui), ma anche il rinvio di alcuni attesissimi cinecomics (qui).