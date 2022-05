Annunciato all’inizio del 2022, il film HBO Max dedicato ai fumetti DC Comics “Wonder Twins” è stato ufficialmente cancellato da Warner Bros.

Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, la decisione sarebbe stata già presa da alcune settimane, e deriverebbe dalla nuova politica dello studios derivante dalla recente fusione di WarnerMedia con Discovery. La fonte spiega, infatti, che il CEO David Zaslav avrebbe imposto alla Warner Bros di girare i futuri film DC con l’obiettivo di distribuirli al cinema, e non su HBO Max, sfruttando di fatto il potere del genere cinecomic al botteghino.

Un’altra voce, invece, punterebbe sulla possibilità che il budget per il film Wonder Twins potesse essere uscito completamente dai radar della Warner Bros, e quindi non applicabile agli standard riguardanti una release in esclusiva per HBO Max.

A prescindere dalle reali motivazioni, film in pre-produzione e destinati su HBO Max da tempo come Black Canary , Zatanna e Static potrebbero presto subire la stessa sorte, o forse “promossi” ad una futura release teatrale. Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.

Wonder Twins avrebbe dovuto essere il film d’esordio dietro la macchina da presa di Adam Sztykiel (sceneggiatore Black Adam), con KJ Apa e Isabel May nei ruoli dei due protagonisti.