L’universo di Warhammer 40.000 targato Amazon MGM Studios potrebbe aver appena trovato la sua guida creativa ideale.

Come svelato in esclusiva da Deadline, il celebre filmmaker Mike Flanagan (creatore di successi acclamati come The Haunting of Hill House e La caduta della casa degli Usher) è attualmente in trattative per entrare a far parte dell’ambizioso adattamento live-action basato sull’iconico franchise di Games Workshop. Per la produzione si tratterebbe del primo fondamentale tassello dopo l’accordo globale stretto dal colosso dello streaming, che vede già Henry Cavill coinvolto sia come protagonista principale che nel ruolo di produttore esecutivo.

Un maestro del genere per il kolossal fantascientifico di Amazon MGM Studios

Secondo le prime i dettagli noti, le discussioni con Flanagan riguardano innanzitutto una sua presenza come produttore esecutivo. Tuttavia, la collaborazione potrebbe spingersi ben oltre: lo studio sta infatti valutando la possibilità di affidargli la guida completa del progetto come showrunner, sceneggiatore e regista per plasmare l’universo narrativo fin dalle sue fondamenta. La potenziale partnership si inserisce all’interno dell’accordo pluriennale esclusivo siglato da Flanagan con Amazon MGM Studios, sotto il quale il regista ha già realizzato la nuova serie TV tratta da Carrie di Stephen King.

L’adattamento di Warhammer 40.000 rappresenta il coronamento di un vero e proprio sogno d’infanzia per Henry Cavill, grande appassionato del franchise che si è speso in prima persona per portare la proprietà intellettuale su Prime Video insieme a Vertigo Entertainment. La serie sarà ambientata in un remoto e cupissimo futuro distopico in cui l’umanità, assediata su più fronti da imperi alieni e forze oscure, lotta disperatamente per la propria sopravvivenza. Se le trattative andranno a buon fine, il tocco autorale e le doti di world-building di Flanagan potrebbero rivelarsi decisivi per tradurre l’oscura complessità del gioco da tavolo in un’opera televisiva di portata globale.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Warhammer 40,000

Warhammer 40,000 Regia / Showrunner: Mike Flanagan (in trattative)

Mike Flanagan (in trattative) Sceneggiatura: Mike Flanagan (in trattative)

Mike Flanagan (in trattative) Cast: Henry Cavill

Henry Cavill Produzione: Amazon MGM Studios, Vertigo Entertainment (Roy Lee, Natalie Viscuso), Games Workshop (Andy Smillie, Max Bottrill), Henry Cavill, Mike Flanagan

Amazon MGM Studios, Vertigo Entertainment (Roy Lee, Natalie Viscuso), Games Workshop (Andy Smillie, Max Bottrill), Henry Cavill, Mike Flanagan HUB di riferimento: Amazon Prime Video (Prime Video)