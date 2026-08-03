L’universo di Warhammer 40.000 su Prime Video continua a espandersi a ritmo battente. A pochissima distanza dalle importanti novità sulla serie live-action guidata da Mike Flanagan, Amazon MGM Studios ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di una nuova serie animata incentrata sui leggendari Space Marine Deathwatch. La notizia è stata riportata in rete da Deadline.

Un’opera animata spin-off da Secret Level

Il nuovo progetto nasce come spin-off diretto dell’episodio di Warhammer 40.000 visto nell’antologia animata Secret Level. A guidare la serie in veste di regista e co-creatore ritroviamo Dave Wilson, affiancato dallo sceneggiatore John Orloff (Band of Brothers) e dalle impeccabili animazioni dello studio Blur Studio. Henry Cavill, storicamente legato al franchise sia come interprete che come grande appassionato dell’opera targata Games Workshop, figura anche qui come produttore esecutivo per garantire la totale fedeltà alla lore originale.

Al centro della narrazione ci saranno i Deathwatch, il corpo d’élite composto dai migliori Space Marine cacciatori di alieni (Xenos), intenti ad affrontare le minacce più oscure della galassia. Questo nuovo show animato andrà a viaggiare su un binario parallelo rispetto alla controparte in carne e ossa: se volete scoprire tutti i dettagli sul coinvolgimento del regista di The Haunting of Hill House, leggi le novità sul live-action di Warhammer 40.000 firmato da Mike Flanagan e Henry Cavill!

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Warhammer 40,000: Deathwatch (titolo provvisorio)

Warhammer 40,000: Deathwatch (titolo provvisorio) Regia / Showrunner: Dave Wilson, John Orloff

Dave Wilson, John Orloff Sceneggiatura: John Orloff

John Orloff Produzione: Amazon MGM Studios, Games Workshop, Blur Studio, Vertigo Entertainment

Amazon MGM Studios, Games Workshop, Blur Studio, Vertigo Entertainment Produttore Esecutivo: Henry Cavill

Henry Cavill Distribuzione / HUB di riferimento: Prime Video