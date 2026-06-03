Il cinema d’azione ad alto budget trova un nuovo pilastro nel catalogo delle produzioni originali streaming. In seguito allo straordinario e massiccio successo di pubblico riscontrato a livello globale, Netflix ha ufficializzato lo sviluppo di un sequel per War Machine. Secondo Deadline, l’accordo prevede il ritorno dietro la macchina da presa del regista Patrick Hughes, il quale si occuperà anche della sceneggiatura del nuovo capitolo in collaborazione con James Beaufort.

L’annuncio conferma la volontà della piattaforma di blindare un franchise dal potenziale commerciale enorme, capace di scalare le classifiche storiche del servizio in pochissime settimane.

I numeri da record di War Machine e i dettagli sul sequel

Debuttato lo scorso 26 marzo, il primo capitolo ha totalizzato la bellezza di 139 milioni di visualizzazioni su Netflix, un risultato straordinario che lo inserisce ufficialmente nella top 10 dei film originali più popolari di sempre nella storia dello streamer. La pellicola occupa attualmente la decima posizione assoluta, ma ha ottime probabilità di scalare un ulteriore gradino, dato che Netflix continuerà a conteggiare i dati di ascolto fino al raggiungimento del limite standard dei 91 giorni di programmazione. Per analizzare i punti di forza dell’opera e scoprire come il regista sia riuscito a mescolare l’azione bellica con elementi tensivi e misteriosi, potete leggere la nostra recensione di War Machine.

La prima pellicola ha visto come protagonista assoluto la star Alan Ritchson, il cui ritorno è considerato praticamente certo anche per questo secondo capitolo. La trama originale segue le vicende degli ultimi reclutati all’interno di un durissimo e logorante campo di addestramento per le Forze Speciali, costretti a fare i conti con una misteriosa e letale forza d’assalto.

Patrick Hughes figurerà anche come produttore del sequel insieme a Todd Lieberman per Hidden Pictures, Rich Cook per Range Media Partners e Greg McLean per Huge Film. Nel frattempo, Netflix ha confermato il suo momento d’oro sul fronte cinematografico annunciando che la commedia Ladies First, interpretata da Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, ha conquistato il primo posto settimanale sulla piattaforma con ben 18.8 milioni di visualizzazioni. Per ulteriori informazioni sulle produzioni Netflix vi consigliamo la lettura della nostra rubrica.