WandaVision: il trailer del quinto episodio e due poster

Il quarto episodio della serie WandaVision ha solo aperto la porta verso la verità assoluta, ed ecco perchè Disney+ ha voluto riaprire la campagna promozionale con il rilascio di un nuovo sensazionale trailer.

Nel nuovo trailer è possibile dare una sbirciatina a quelli che saranno gli sconvolgenti eventi che saranno mostrati dal quinto episodio di WandaVision in poi. Con il nuovo trailer, inoltre, ecco anche un poster ed un banner promozionale.

Avete già visto i due characters poster dedicato a Darcy (Kat Denning) e Jimmy Woo (Randall Park)? Fatelo a questo indirizzo. Qui gli artwork, in fondo alla pagina, invece, il trailer.

WANDAVISION

PRODUZIONE: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

Su Disney+ dal 15 gennaio 2021.