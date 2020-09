WandaVision: Poster e trailer italiano dalla serie Disney+

Questa mattina Disney+ ha finalmente svelato le prime immagini di WandaVision, la prossima serie Marvel.

Dopo aver apprezzato la versione originale, diamo ora uno sguardo al trailer italiano, ma anche al fantasioso poster. Al momento la Disney non ha confermato date di lancio, ma diventa sempre più probabile una release per dicembre 2020, proprio come anticipato in uno dei nostri ultimi articoli.

Tornando al trailer, tanto spazio viene dato al lato ironico della storia d’amore bizzarra tra Visione e Scarlet Witch, e questo nonostante si percepisca nel finale quello che sembra il “lato oscuro” di tanto idillio, il mistero dietro una realtà alternativa poco chiara.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.

TRAILER E POSTER