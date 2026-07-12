Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di una straordinaria interprete che ha impresso il proprio nome nella cultura pop contemporanea. Si è spenta all’età di 82 anni Wai Ching Ho, l’attrice originaria di Hong Kong nota a livello internazionale per la sua magnetica e spietata interpretazione della signora del crimine Madame Gao all’interno del Marvel Universe.

La notizia del decesso, causato da un ictus, è stata confermata ufficialmente dai colleghi e co-protagonisti storici Peter Shinkoda e Judy Lei, e riportata poco fa dal the Hollywood Reporter. Con una carriera eclettica sviluppatasi per oltre quarant’anni tra palcoscenici teatrali, grande schermo e produzioni seriali, l’artista ha saputo ridefinire la rappresentazione dei personaggi asiatici nell’industria hollywoodiana, infondendo grazia, profondità e dignità a ogni singolo ruolo.

Da Daredevil Rinascita fino a Turning Red: l’eredità artistica di Wai Ching Ho

Il punto di svolta nella carriera globale di Wai Ching Ho è avvenuto nel 2015, quando è stata scritturata per il ruolo di Madame Gao nella prima stagione della serie tv Daredevil. Il personaggio, capo della misteriosa organizzazione criminale nota come la Mano, ha riscosso un successo tale da spingere i Marvel Studios a riproporla negli spin-off Iron Fist e The Defenders. Il vuoto lasciato dall’attrice risuona forte tra i fan, specialmente in un momento in cui le indiscrezioni di produzione attorno a Daredevil Rinascita avevano riacceso le speranze di un suo possibile ritorno sulle scene nei panni della celebre villain.

Oltre al sodalizio con la Casa delle Idee, il grande pubblico ha potuto apprezzare la sua voce come doppiatrice di Nonna Wu nel film d’animazione Pixar Turning Red (Red in Italia), oltre alle sue apparizioni in serie cult del calibro di Orange Is the New Black, Only Murders in the Building e la saga procedurale di Law & Order.

Subito dopo la diffusione della notizia, il collega Peter Shinkoda (interprete del ninja Nobu in Daredevil) ha voluto renderle omaggio sui social con un commovente messaggio: “Non ti dimenticherò mai. Ho imparato ogni singolo minuto da te, sul set e fuori. Pendovo da ogni tua parola saggia”. Parole a cui si sono aggiunte quelle della regista Judy Lei, che ha ricordato la straordinaria generosità e la totale assenza di superbia dell’attrice durante le riprese del film The World’s Greatest nel 2019.

L’attrice era rimasta attiva anche nel teatro Off-Broadway, dove lo scorso anno aveva conquistato il pubblico guidando da protagonista il dramma Laowang: A Chinatown King Lear.

Appendice Finale

Nome: Wai Ching Ho (何煒晴)

Wai Ching Ho (何煒晴) Data di nascita: 16 novembre 1943 (Hong Kong)

16 novembre 1943 (Hong Kong) Data di decesso: 12 luglio 2026 (Stati Uniti)

12 luglio 2026 (Stati Uniti) Ruoli principali: Madame Gao (Daredevil, Iron Fist, The Defenders), Nonna Wu (Turning Red – Voce original), Destiny’s Grandmother (Hustlers)

Madame Gao (Daredevil, Iron Fist, The Defenders), Nonna Wu (Turning Red – Voce original), Destiny’s Grandmother (Hustlers) Produzioni di riferimento: Marvel Television, Pixar Animation Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures