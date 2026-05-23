Nonostante la serie principale si sia avviata verso la sua conclusione, l’universo dei Super ideato da Eric Kripke continua a espandersi. Prime Video ha rilasciato il primissimo teaser trailer ufficiale di Vought Rising, l’atteso spin-off in formato serie TV che farà da prequel diretto a The Boys.

Il debutto del nuovo show sulla piattaforma streaming di Amazon è programmato per il 2027. Ambientata interamente nel corso degli anni ’50, la narrazione si concentrerà sulle oscure, violente e contorte origini della multinazionale Vought International, mostrando i primi e brutali esperimenti legati al Composto V.

Il cast ufficiale e i retroscena produttivi dello spin-off di Prime Video

Il teaser trailer di Vought Rising offre una prima immersione nelle atmosfere della serie, tra indagini sotto copertura e scontri sanguinari in pieno stile The Boys. Al centro del racconto troveremo le versioni passate di due volti noti del franchise: Jensen Ackles riprenderà il ruolo patriottico di Soldatino, mentre Aya Cash tornerà nei panni di Clara Vought, la futura Stormfront. Le prime battute del trailer evidenziano già le dinamiche tra i due, con il primo desideroso di lottare per la bandiera e la seconda pronta a sfruttare la situazione per dare vita a un nuovo ordine globale.

La gestione dello show è stata affidata al regista e showrunner Paul Grellong, mentre la produzione esecutiva vedrà il coinvolgimento diretto di Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg, affiancati dagli stessi Ackles e Cash in veste di produttori.

Per quanto riguarda il cast di supporto, i nuovi episodi schiereranno un ricco gruppo di interpreti che comprende Mason Dye nel ruolo di Bombsight, Will Hochman in quello di Torpedo ed Elizabeth Posey nei panni di Private Angel, insieme a KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith. La serie è sviluppata da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

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