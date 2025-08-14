Prime Video ha offerto un primissimo sguardo a Vought Rising, la nuova serie che farà da prequel a The Boys.

L’universo legato alla serie di successo The Boys si sta ampliando nonostante la sua quinta stagione sarà l’ultima. Vought Rising, a tal proposito, si erge come uno sguardo ai primi “Supe”, ma soprattutto alla nascita della contorta società nota come Vought.

Il primo sguardo a Vought Rising è arrivato nel tardo pomeriggio odierno (via Deadline). I quattro ritratti diffusi da Prime Video, infatti, mostrano Jensen Ackles (Soldier Boy, o Soldatino da noi), Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) ed Elizabeth Posey (Private Angel), tutti rigorosamente in costume da Supe.

Elizabeth Posey (Private Angel), Crediti: Prime Video Will Hochman (Torpedo), Crediti: Prime Video Mason Dye (Bombsight), Crediti: Prime Video Jensen Ackles (Soldier Boy), Crediti: Prime Video

Cosa ve ne pare di questo primo sguardo ai Supe di Vought Rising? Rispondete nei commenti.

Vought Rising | Altre notizie sulla serie

La nuova serie Vought Rising è stata annunciata dal creatore dello show The Boys “Eric Kripke” e dallo showrunner “Paul Grellong” lo scorso 27 luglio in occasione del panel Prime Video al San Diego Comic-Con. In quell’occasione la serie è stata descritta così: “Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“

Paul Grellong e Eric Kripke sono i produttori esecutivi di Vought Rising insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson e Michaela Starr. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film

Vought Rising è l’ultimo tassello di un mosaico in piena espansione che conta al momento l’ultima stagione di The Boys, la seconda stagione dello spin-off “Gen V“, lo spin-off animato “The Boys Presents: Diabolical” e lo spin-off messicano “The Boys: Mexico“, prodotto esecutivamente da Diego Luna e Gael García Bernal.