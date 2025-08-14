Prime Video ha offerto un primissimo sguardo a Vought Rising, la nuova serie che farà da prequel a The Boys.
L’universo legato alla serie di successo The Boys si sta ampliando nonostante la sua quinta stagione sarà l’ultima. Vought Rising, a tal proposito, si erge come uno sguardo ai primi “Supe”, ma soprattutto alla nascita della contorta società nota come Vought.
Il primo sguardo a Vought Rising è arrivato nel tardo pomeriggio odierno (via Deadline). I quattro ritratti diffusi da Prime Video, infatti, mostrano Jensen Ackles (Soldier Boy, o Soldatino da noi), Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) ed Elizabeth Posey (Private Angel), tutti rigorosamente in costume da Supe.
Cosa ve ne pare di questo primo sguardo ai Supe di Vought Rising? Rispondete nei commenti.
Vought Rising | Altre notizie sulla serie
La nuova serie Vought Rising è stata annunciata dal creatore dello show The Boys “Eric Kripke” e dallo showrunner “Paul Grellong” lo scorso 27 luglio in occasione del panel Prime Video al San Diego Comic-Con. In quell’occasione la serie è stata descritta così: “Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“
Paul Grellong e Eric Kripke sono i produttori esecutivi di Vought Rising insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson e Michaela Starr. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film
Vought Rising è l’ultimo tassello di un mosaico in piena espansione che conta al momento l’ultima stagione di The Boys, la seconda stagione dello spin-off “Gen V“, lo spin-off animato “The Boys Presents: Diabolical” e lo spin-off messicano “The Boys: Mexico“, prodotto esecutivamente da Diego Luna e Gael García Bernal.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.