Il cast della serie Vought Rising ha accolto quattro nuovi attori in vista dell’inizio delle riprese.

Secondo Deadline, infatti, Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon), tutti per ruoli ricorrenti. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo la natura dei ruoli.

Gli altri attori al momento confermati nel cast sono Jensen Ackles e Aya Cash nei ruoli dei due protagonisti “Soldatino” e “Stormfront“, ma anche Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jordan Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Brian J. Smith e Ricky Stafferi come personaggi fissi della serie

L’universo legato alla serie di successo The Boys continua con Vought Rising ad ampliarsi al di là della serie originale che avrà la sua quinta stagione come l’ultima. Questa nuova serie, a tal proposito, si erge come uno sguardo ai primi “Supe”, ma soprattutto alla nascita della contorta società nota come Vought.

Cosa sappiamo di Vought Rising?

La nuova serie Vought Rising è stata annunciata dal creatore dello show The Boys “Eric Kripke” e dallo showrunner “Paul Grellong” lo scorso 27 luglio in occasione del panel Prime Video al San Diego Comic-Con. In quell’occasione la serie è stata descritta così: “Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“

Paul Grellong e Eric Kripke sono i produttori esecutivi di Vought Rising insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson e Michaela Starr. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film

Vought Rising è l’ultimo tassello di un mosaico in piena espansione che conta al momento l’ultima stagione di The Boys, la seconda stagione dello spin-off “Gen V“, lo spin-off animato “The Boys Presents: Diabolical” e lo spin-off messicano “The Boys: Mexico“, prodotto esecutivamente da Diego Luna e Gael García Bernal.