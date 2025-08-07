Il cast di Vought Rising, serie prequel di The Boys, ha accolto quattro nuovi attori.

SuperHeroHype ha riferito che nelle ore scorse che Amazon MGM Studios ha ingaggiato quattro nuovi attori per la serie in via di sviluppo dal titolo Vought Rising. Gli attori in questione sono Jorden Myrie (Bridgerton), Nicoló Pasetti (The Queen’s Gambit), Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8).

Le riprese della nuova serie non sono ancora partite, e nemmeno una finestra di lancio su Prime Video è stata annunciata, pertanto è lecito aspettarsi nuovi aggiornamenti nel prossimo futuro. Intanto, l’universo televisivo The Boys si prepara a tornare su Prime Video da settembre con la seconda stagione di Gen V, il cui nuovo trailer è stato mostrato in occasione dell’edizione 2025 del San Diego Comic-Con.

Vought Rising | Altre informazioni sulla serie

La nuova serie Vought Rising è stata annunciata dal creatore dello show The Boys “Eric Kripke” e dallo showrunner “Paul Grellong” lo scorso 27 luglio in occasione del panel Prime Video al San Diego Comic-Con. In quell’occasione la serie è stata descritta così: “Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“

Paul Grellong e Eric Kripke sono i produttori esecutivi di Vought Rising insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson e Michaela Starr. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film

Vought Rising è l’ultimo tassello di un mosaico in piena espansione che conta al momento l’ultima stagione di The Boys, la seconda stagione dello spin-off “Gen V“, lo spin-off animato “The Boys Presents: Diabolical” e lo spin-off messicano “The Boys: Mexico“, prodotto esecutivamente da Diego Luna e Gael García Bernal.