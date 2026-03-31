Vought Rising: James Wolk e Dylan Arnold tra i nuovi volti del prequel di The Boys

Il passato della Vought si fa sempre più affollato e intrigante. Prime Video ha ufficializzato l’ingresso di quattro nuovi attori in ruoli ricorrenti per Vought Rising: si tratta di James Wolk (Watchmen), Dylan Arnold (Oppenheimer), Josh Randall (Station 19) e Chad Willett (Supernatural). La notizia è stata confermata da Deadline.

I nuovi arrivati si uniscono ai già confermati protagonisti Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno rispettivamente i panni di Soldier Boy e Stormfront. Altri attori confermati sono Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon). Ed ancora Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jordan Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Brian J. Smith e Ricky Stafferi come personaggi fissi della serie. Lo showrunner Paul Grellong, già produttore esecutivo della serie madre, guiderà questa nuova incursione negli anni ruggenti (e sanguinari) della multinazionale dei Super.

Vought Rising cast: verso l’ultima stagione di The Boys

L’annuncio di questi nuovi casting arriva in un momento cruciale per il franchise creato da Eric Kripke. Il debutto di Vought Rising si inserisce infatti nella scia dell’attesissima quinta e ultima stagione di The Boys, che esordirà l’8 aprile con i primi due episodi per poi concludersi con il gran finale del 20 maggio. La produzione del prequel, curata da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

La serie è stata descritta così: “Si tratta di un intricato mistero di omicidi che esplora le origini della Vought negli anni ’50, i primi exploit di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supe conosciuta dai fan come Stormfront, allora chiamata Clara Vought. Non vediamo l’ora di sconvolgere le vostre menti e turbare le vostre anime con questa saga sanguinaria e perversa, intrisa di sangue e Compound V.“

Tutto sull’universo di The Boys e le serie Prime Video

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