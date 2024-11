Voltron | Laura Gordon e Tim Griffin nel cast del film

Sono giorni caldissimi per il casting legato al film Voltron, la trasposizione live action della famosa serie anime inizialmente nota come Beast King GoLion.

Variety quest’oggi ha confermato che Amazon MGM Studios ha messo sotto contratto Laura Gordon (Saw V) e Tim Griffin (American Sniper) per ruolo al momento non noti. L’ingaggio dei due nuovi attori segue quello di appena 24 ore prima di Alba Baptista, Samson Kayo e Tharanya Tharan (il nostro articolo).

Le riprese di Voltron dovrebbero partire in Australia dal mese di dicembre. Rawson Marshall Thurber, famoso per aver diretto action movie del calibro di Skyscraper e Red Notice, si occuperà della regia. Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Voltron | Note di Produzione

Il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista assieme a Ellen Shanman. I produttori sono Todd Lieberman tramite Hidden Pictures, Bob Koplar della World Events Productions, Thurber e David Hoberman della Hobie Films. Non ci sono attualmente date di uscita. Nel cast sono presenti Henry Cavill, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Kim, Daniel Quinn-Toye, Alba Baptista, Samson Kayo, Tharanya Tharan, Laura Gordon, Tim Griffin.

Voltron | In Breve

Hollywood ha più volte cercato di portare Voltron al cinema: Mark Gordon e Pharrell Williams hanno iniziato a sviluppare un progetto nel 2005, successivamente nel 2016 la Universal è riuscita ad ottenere i diritti, offrendo la sceneggiatura a David Hayter. In entrambe le occasioni, però si è registrato un nulla di fatto. Netflix, dal canto suo, tra il 2016 ed il 2018 ha prodotto una serie live animation “Legendary Defender” che ha anche ottenuto un discreto successo di critica.

Il cartoon originale Voltron è apparso in tv nel corso del 1984 come sorta di revival di un’altra serie animata del 1981 “Beast King GoLion“. Nel corso degli anni, il franchise ha generato vari spin-off insieme a numerosi fumetti, giocattoli e videogiochi. La trama del cartoon originale mette al centro dell’attenzione cinque piloti di veicoli spaziali i quali combinandosi danno forma ad un enorme robot. Il loro compito è tenere il pianeta dalle minacce interstellari.

