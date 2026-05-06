Apple TV ha rilasciato il trailer di Volo notturno per Los Angeles (Propeller One-Way Night Coach), un’emozionante avventura per tutte le età scritta, diretta e prodotta da John Travolta.
Ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione, il film segue il giovane Jeff (Clark Shotwell), un ragazzino con il sogno del volo, e sua madre (Kelly Eviston-Quinnett) in un viaggio coast-to-coast verso Hollywood che cambierà per sempre le loro vite.
Il viaggio si trasforma in un’esperienza magica tra scali inaspettati, passeggeri fuori dal comune e il fascino della prima classe, con un cast che vede la partecipazione di Ella Bleu Travolta e Olga Hoffman nel ruolo di assistenti di volo, mentre lo stesso John Travolta presterà la sua iconica voce come narratore della storia.
Il debutto a Cannes e l’arrivo in streaming
Prima di approdare sulla piattaforma streaming il 29 maggio, la pellicola farà il suo debutto mondiale nell’ambito del prestigioso Festival di Cannes 2026. Questa presentazione ufficiale aggiunge un ulteriore tassello di prestigio alla kermesse francese, che quest’anno celebra la storia del cinema anche attraverso i grandi restauri della sezione Cannes Classics, dove titoli leggendari tornano a splendere accanto alle nuove produzioni Apple Original.
Prodotto da JTP Films e Kids At Play, Volo notturno per Los Angeles promette di incantare il pubblico celebrando la meraviglia del viaggio e l’ambizione dei sogni.
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