Disney e Lucasfilm hanno diffuso in rete oggi due nuovi spot televisivi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della saga legata all'universo Guerre Stellari.

I due nuovi video si intitolano "Voci" e "Segreto", e regalano sequenze già apprezzate in precedenza, con l'aggiunta di alcune segmenti vocali in cui si possono udire le voci di Kylo Ren e Palpatine.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

CAST: Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

TRAMA: Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.