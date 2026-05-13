Il cerchio magico iniziato a Westview sta per chiudersi. Durante l’Upfront di Disney a New York, Paul Bettany è salito sul palco per annunciare ufficialmente la data di debutto di Vision Quest, l’attesa serie che i Marvel Studios hanno definito come il capitolo conclusivo della “trilogia di WandaVision“, dopo la serie madre e lo spin-off Agatha All Along.

Vision Quest debutterà globalmente su Disney+ il prossimo 14 ottobre.

La serie riprenderà le fila del discorso dopo gli eventi di WandaVision, dove abbiamo visto il ritorno del sintezoide dopo la sua morte per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. La trama si concentrerà sul viaggio di Visione (Paul Bettany) nel tentativo di recuperare la propria memoria e, soprattutto, la propria umanità. Come riportato da Deadline, il trailer mostrato a porte chiuse agli inserzionisti ha confermato un ritorno clamoroso: James Spader riprenderà il ruolo di Ultron, suggerendo una connessione profonda tra il passato di Visione e il suo futuro.

Grandi ritorni e nuovi volti: il cast di Vision Quest

Il cast si preannuncia ricco di riferimenti storici per l’MCU e nuovi interessanti innesti. Vedremo Todd Stashwick nei panni di Paladin, un mercenario moralmente ambiguo che darà la caccia alla tecnologia di Visione, affiancato da un’assistente interpretata da Diane Morgan. Confermato inoltre il ritorno di Faran Tahir, che riprenderà il ruolo di Raza, il leader dei Dieci Anelli visto nel primo Iron Man del 2008.

Tra le novità confermate troviamo anche Lauren Morais nel ruolo di Lisa Molinari, un personaggio che si dice sarà strettamente legato a Thomas Shepherd (interpretato da Ruaridh Mollica), meglio noto ai fan dei fumetti come Speed, uno dei figli di Wanda e Visione.

Vision Quest non si configura solo come un viaggio introspettivo, ma come un tassello fondamentale per il futuro dei Giovani Vendicatori e dell’intero universo cinematografico Marvel.

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