Il network USA Network è tornato a mostrare nuovi dettagli sulla seconda stagione di The Purge, la serie tv ambientata nell'universo horror creato da James DeMonaco.

In questo nuovo trailer spazio alla classica violenza sprigionata nell'iconico giorno dello sfogo, ma anche - e soprattutto - ad immagini relative agli altri 364 giorni in cui tensioni e odio continuano a crescere.

In fondo al nostro post, anche un banner, ed un poster.

The Purge (Seconda Stagione)

La seconda stagione di The Purge vede tra i suoi produttori esecutivi principali il creatore del franchise cinematografico James DeMonaco, che produrrà insieme a Sébastien K. Lemercier e la sua Man in a Tree; ed ancora Krystal Houghton Ziv, James Roland, Tim Andrew e Jason Blum. Inoltre, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form, provenienti sempre dal franchise cinematografico, saranno produttori esecutivi attraverso la loro Platinum Dunes, così come Thomas Kelly.

Nel cast spazio per Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez, Joel Allen, Rochelle Aytes, Daniks Yarosh e Chelle Ramos.

I nuovi episodi di The Purge arriveranno il prossimo autunno negli Stati Uniti, mentre il quinto film della saga uscirà il 10 luglio 2020.