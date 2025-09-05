Violent Night 2 | Joe Pantoliano e Jared Harris nel cast

Il cast di Violent Night 2, sequel del film di successo del 2022, ha accolto i volti noti di Joe Pantoliano e Jared Harris.

La pre-produzione del nuovo capitolo della saga incentrato sul Babbo Natale dotato abilità di combattimento sopra la norma continua a vele spiegate. Secondo Deadline, infatti, il film di Tommy Wirkola potrà contare sul carisma di due noti attori quali Joe Pantoliano e Jared Harris. Nessun dettaglio sui ruoli sono stati al momento svelati.

Cosa sappiamo di Violent Night 2

Ad oggi il cast di Violent Night 2 (in attesa di titolo ufficiale) conta la presenza di David Harbour, che torna nel ruolo da protagonista, Kristen Bell e Daniela Melchior, già annunciate in precedenza, e per l’appunto di Pantoliano ed Harris.

Dopo aver diretto il primo film, Tommy Wirkola tornerà per il sequel da una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller (che sono anche produttori esecutivi). Violent Night 2 è prodotto dai fondatori di 87North, Kelly McCormick e David Leitch, tramite un accordo di prelazione con Universal Pictures. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione di Universal, Matt Reilly, e il direttore dello sviluppo, Tony Ducret, supervisioneranno il progetto per lo Studio. Universal Pictures porterà al cinema il film il 4 dicembre 2026

Violent Night, un successo natalizio inatteso

Il primo film è approdato in sala nel 2022 raccogliendo, a fronte di un budget limitato (20 milioni circa), 50 milioni di dollari nel Box Office USA per poi arrivare a 76 milioni con gli incassi internazionali. La trama segue un Babbo Natale amareggiato, interpretato dal David Harbour di Stranger Things, che si ritrova a scontrarsi con dei mercenari che hanno preso in ostaggio una ricca famiglia nella loro casa. Il cast di Violent Night, oltre a Harbour, conta la presenza di John Leguizamo, Alex Hassell e Beverly D’Angelo.