Violent Night 2 cast Jared Harris e Joe Pantoliano
Posted in Action Movies Film

Violent Night 2 | Joe Pantoliano e Jared Harris nel cast

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Il cast di Violent Night 2, sequel del film di successo del 2022, ha accolto i volti noti di Joe Pantoliano e Jared Harris.

La pre-produzione del nuovo capitolo della saga incentrato sul Babbo Natale dotato abilità di combattimento sopra la norma continua a vele spiegate. Secondo Deadline, infatti, il film di Tommy Wirkola potrà contare sul carisma di due noti attori quali Joe Pantoliano e Jared Harris. Nessun dettaglio sui ruoli sono stati al momento svelati.

Cosa sappiamo di Violent Night 2

Ad oggi il cast di Violent Night 2 (in attesa di titolo ufficiale) conta la presenza di David Harbour, che torna nel ruolo da protagonista, Kristen Bell e Daniela Melchior, già annunciate in precedenza, e per l’appunto di Pantoliano ed Harris.

Dopo aver diretto il primo film, Tommy Wirkola tornerà per il sequel da una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller (che sono anche produttori esecutivi). Violent Night 2 è prodotto dai fondatori di 87North, Kelly McCormick e David Leitch, tramite un accordo di prelazione con Universal Pictures. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione di Universal, Matt Reilly, e il direttore dello sviluppo, Tony Ducret, supervisioneranno il progetto per lo Studio. Universal Pictures porterà al cinema il film il 4 dicembre 2026

Violent Night, un successo natalizio inatteso

Il primo film è approdato in sala nel 2022 raccogliendo, a fronte di un budget limitato (20 milioni circa), 50 milioni di dollari nel Box Office USA per poi arrivare a 76 milioni con gli incassi internazionali. La trama segue un Babbo Natale amareggiato, interpretato dal David Harbour di Stranger Things, che si ritrova a scontrarsi con dei mercenari che hanno preso in ostaggio una ricca famiglia nella loro casa. Il cast di Violent Night, oltre a Harbour, conta la presenza di John Leguizamo, Alex Hassell e Beverly D’Angelo.

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

The Conjuring il rito finale anteprime usa

The Conjuring: Il rito finale | Ottime le anteprime USA

Hamnet film trailer italiano

Hamnet: Nel nome del figlio | L’intensa storia dietro il mito di Amleto

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.