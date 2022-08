Le riprese della serie Echo sono attualmente in corso, ed il web si è subito interessato alla presenza di Vincent D’Onofrio sul set.

Nelle immagini diffuse da Atlanta Filming, infatti, il celebre attore indossa sul set nuovamente i panni di Wilson Fisk aka Kingpin, ma con una differenza importante: una imponenza fisica maggiormente accentuata rispetto al passato. Come è possibile leggere sulle pagine di ComicBook, l’attore ha dovuto indossare imbottiture adatte a rendere le dimensioni del suo personaggio più in linea con quelle del fumetto Born Again, prossimamente adattato su Disney+. Ricordiamo che la serie Echo vedrà anche la presenza di Charlie Cox come Daredevil.

ECHO

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth. Su Disney+ dall’estate 2023.

NEL CAST Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon, Vincent D’Onofrio, Charlie Cox.

TRAMA: In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.