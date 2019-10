La divisione nazionale della Warner Bros ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Bloodshot, il film tratto dal celebre fumetto Valiant Comics.

In Italia il film approderà nelle sale appena un giorno prima la release americana, ovvero il 20 febbraio del prossimo anno. Tra le informazioni del film è stata diffusa anche la sinossi ufficiale.

Bloodshot

Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment.

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Nel cast Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

Sinossi. Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

Bloodshot approderà nelle sale il 21 febbraio 2020. In Italia dal 20 febbraio.

Vin Diesel è #Bloodshot. 🔴 Tratto dal famoso comic book edito da Valiant, il film sarà nelle sale dal 20 febbraio. Guarda subito il trailer! pic.twitter.com/XQkcW0TJA3 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) October 21, 2019