La saga sci-fi legata all'iconico personaggio di Riddick potrebbe non essere terminata con il terzo capitolo, a rivelarlo lo stesso Vin Diesel.

Nella giornata di ieri l'attore ha mostrato ai fan - via Instagram - la sceneggiatura terminata di Riddick 4: Furya, quarto capitolo della saga. Ad oggi la produzione del film non sembra prevista in casa Universal Pictures, ma è noto che nel 2014 lo studios sperava di accorciare i tempi e cavalcare l'onda fortunata di Riddick (terzo capitolo).

Facile immaginare che Diesel e la Universal possano ora inserire in agenda un appuntamento per dare sfogo ad una sorta di trattativa preliminare. Le due parti in causa, ricordiamolo, al momento sono a lavoro su Fast & Furious 9.

La saga è iniziata nel lontano 2000 con Pitch Black, il sequel The Chronicles of Riddick è arrivato nelle sale nel 2004, mentre Riddick è stato realizzato nel 2013. I tre capitoli hanno incassato complessivamente 267 milioni di dollari.