Nelle grinfie dei villain – Nuova featurette da Spider-Man: No Way Home

Sony Pictures ha diffuso nelle ultime ore una nuova speciale featurette dedicata ai tre principali villain di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic Marvel prossimo all’uscita in sala.

Oltre a mostrare alcune sequenze inedite, la featurette (diffusa anche attraverso i canali social del circuito cinematografico 4DX) regala alcune interessanti dichiarazioni da parte dei tre attori che interpretano i villain dei film, ovvero Jamie Foxx (Electro), Alfred Molina (Doctor Octopus) e Willem Dafoe (Green Goblin). Ricordiamo che la prevendita dei ticket è partita da qualche giorno, e già sta vivendo numeri importanti.

Willem Dafoe (Green Goblin), Alfred Molina (Doc Ock), and @IAmJamieFoxx (Electro) discuss where their characters pick up in #SpiderManNoWayHome. Don't miss them exclusively in movie theaters December 17. Feel it in #4DX! pic.twitter.com/76K1TQStau — 4DX (@4dxusa) December 9, 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.