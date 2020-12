Vikings: Lo spettacolare trailer del finale di serie

La seconda parte della sesta – ed ultima – stagione di Vikings si è mostrata quest’oggi in rete attraverso lo spettacolare trailer.

Da come è possibile scorgere dal video (in fondo alla pagina) sarà Amazon Prime Video a distribuire gli ultimissimi episodi di Vikings il 30 dicembre. L’accordo di distribuzione sarà valido per gli Stati Uniti d’America, ma anche per mercati quali Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda. A tal proposito, va ricordato che in passato è sempre stato History Channel a distribuire in anteprima lo show.

In occasione dell’edizione virtuale del Comic-Con di San Diego è stata chiesta un’anticipazione sulle ultime puntate allo showrunner Michael Hirst, queste sono state le sue parole:

“Il destino di tutti i personaggi che amiamo verrà deciso. Che muoiano o che vivano, questo è nelle mani degli dei. Anche se ho avuto un ruolo anche io in questo. La conclusione della saga è molto soddisfacente, una giusta e significativa conclusione. Ho cercato di rendere giustizia a tutti i personaggi.“

Vikings è ideata e scritta da Michael Hirst (vincitore dell’Academy Award® con il film Elizabeth). Nel cast della sesta stagione Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex Høgh Andersen (Ivar the Boneless), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Smith (Ubbe) e Marco Ilsø (Hvitserk).

Hirst è produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan di TM Productions (The Count of Monte Cristo; “The Tudors”), Sheila Hockin (“The Tudors”, “The Borgias”), John Weber di Take 5 Productions (“The Tudors “,” The Borgias “), Sherry Marsh, Alan Gasmer e James Flynn (” The Tudors “,” The Borgias “).

Vikings è una coproduzione internazionale irlandese/canadese di TM Productions e Take 5 Productions.

MGM Television è il distributore mondiale fuori dall’Irlanda e dal Canada. Vikings è prodotto in associazione con Corus Entertainment.

IL TRAILER