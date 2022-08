Vertice 360 ha diffuso oggi una clip ed uno spot destinati alla campagna promozionale di Men, l’horror diretto da Alex Garland.

Anticipato al 24 agosto rispetto alla precendente data di lancio originale, Men si appresta ad affascinare il pubblico italiano dopo averlo fatto con quello statunitense. Durante la breve apparizione nelle sale nordamericane il film di Alex Garland ha raccolto 7.58 milioni di dollari, con un opening day da 3.29 milioni. L’incasso va ovviamente commisurato al numero bassissimo di sale a disposizione.

Ecco la clip e lo spot in questione:

MEN

Presentato in anteprima assoluta durante la scorsa edizione della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, il film di Garland arriva in sala dopo aver ottenuto il benestare della critica internazionale, ed il conseguente “Certified Fresh” di RottenTomatoes. Al centro della storia Harper (Jessie Buckley), una donna piegata emotivamente da una tragedia familiare che cerca in una casa di campagna un modo per trovare la pace interiore, senza però fare i conti con un mistero inspiegabile proveniente dal bosco che circonda la casa stessa. Al Cinema dal 24 agosto 2022.

Questa la sinossi ufficiale: A seguito di una tragedia personale, Harper (Jessie Buckley) si ritira da sola nella rigogliosa campagna inglese, sperando di trovare un luogo dove curare il dolore che la accompagna. Ma dai boschi circostanti sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno che inizia a perseguitarla. Quello che inizialmente è un’inquietudine sottesa si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure che prendono forma nel nuovo inquietante horror del visionario regista Alex Garland.