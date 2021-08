Video e foto dal set post-apocalittico della serie tv The Last of Us

Le riprese della serie tv The Last of Us si stanno svolgendo da giorni nei pressi di Fort MacLeod in Canada, la conferma arriva da una manciata di video e foto provenienti dalla rete.

Raccolti da alcuni utenti di Twitter, i contenuti mostrano una colonna lunghissima di auto nei pressi di High River, ma anche una casa che è stata data alle fiamme.

Attraverso un report di un telegiornale locale, invece, è noto che la troupe è pronta per spostarsi in quel di Calgary, nello stato di Alberta, per il grosso delle riprese. Il report mostra, difatti, un set in costruzione che ricorda molto da vicino una cittadina post-apocalittica. Nel servizio si parla, inoltre, della “produzione televisiva più colossale mai girata in Canada”: dei 482 milioni di dollari di investimenti provenienti da 50 produzioni quest’anno, ben 200 sono da attribuirsi proprio a The Last of Us, la serie della HBO.

THE LAST OF US

PRODUZIONE: La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Le riprese partiranno da Calgary (Canada) nel luglio del 2021. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA NON UFFICIALE DELLA SERIE TV: La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza.

📸 Colbym72 | Reddit pic.twitter.com/B55eH3N7yx — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) July 30, 2021

The Last of Us set and remote control trucks. @TheLastofUsNews pic.twitter.com/c96eAjZ0QB — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 30, 2021