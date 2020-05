Un simpatico video svela la data di uscita di The Umbrella Academy 2

Netflix ha finalmente svelato la data di lancio relativa alla seconda stagione di The Umbrella Academy, serie tratta dall'omonima graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá.

Il lancio sulla piattaforma è previsto per il 31 luglio 2020, a rivelarlo un simpaticissimo video con protagonista il cast. In pieno periodo Covid-19, il gruppo di attori ha riprodotto la famosa sequenza di ballo ammirata nella prima stagione, ma ognuno dalla propria quarantena casalinga.

Trovate il video in fondo al nostro articolo.

THE UMBRELLA ACADEMY

PRODUZIONE : Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner.

CAST : Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod.

TRAMA : La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre. SU NETFLIX: Data non definita.

IL VIDEO