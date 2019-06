La seconda stagione dell’ottima serie tv horror Hill House potrà contare su una delle migliori interpreti dei primi episodi, Netflix ha infatti confermato Victoria Pedretti.

Negli episodi della prima stagione l’attrice Victoria Pedretti si è fatta apprezzare nel ruolo di Nell. Nei nuovi episodi invece, intitolati lo ricordiamo The Haunting of Bly Manor, la giovane attrice vestirà i panni della governante di due bambini, nella nuova casa infestata protagonista dello show.

Mike Flanagan tornerà nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

Nel cast Victoria Pedretti.

La nuova stagione s’intitolerà The Haunting of Bly Manor, e sarà ispirata ad una nuova terrificante storia. La magione Bly è infatti il nome dell’ambientazione in cui si svolge il classico di Henry James intitolato Il giro di vite. La storia parla di una governante che arriva in una villa dove si trovano due giovani orfani.

