Vicious | Il film horror con Dakota Fanning su Paramount+

Il film horror dal titolo Vicious sarà distribuito direttamente in streaming grazie a Paramount+.

Paramount Pictures ha affermato (via the Hollywood Reporter) che la pellicola diretta dallo sceneggiatore e regista Bryan Bertino (The Strangers), con protagonista Dakota Fanning, non uscirà più nelle sale cinematografiche, ma andrà ad arricchire il catalogo digitale di Paramount+, e subito dopo l’anteprima al Fantastic Fest di Austin il mese prossimo.

Quando uscirà Vicious su Paramount+?

Vicious sarà distribuito su Paramount+ a partire dal 10 ottobre 2025. Inizialmente l’uscita del film era prevista per l’agosto di quest’anno, prima che la sua uscita nelle sale fosse anticipata al 28 febbraio 2025. A fine 2024 lo studio ha tolto il film dal suo calendario.

Secondo THR, la decisione di spostare il film sullo streamer di casa è stata presa con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’opzione da casa prima di Halloween.

Di cosa parla il film Vicious?

Vicious è incentrato su Polly (Fanning), una donna che riceve un regalo da un visitatore notturno e rimane intrappolata in un mondo in cui la realtà non è ciò che sembra. Il cast è completato da Kathryn Hunter, Mary McCormack, Rachel Blanchard, Devyn Nekoda, Klea Scott ed Emily Mitchell.